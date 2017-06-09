ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп закликає законодавців змінити податковий кодекс, що на його думку, призведе до повернення в країну з-за кородону капіталів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп має намір повернути в США з-за кордону 4 трлн доларів
Зробити це президент США збирається з допомогою зміни податкового кодексу
Дональд Трамп і Майк Пенс. Фото: newsweek.com
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Journal sentinel.
"Ми зобов'язані повернути трильйони доларів, які на даний момент зберігаються за кордоном. Це, як я думаю, 4 трильйони доларів. Величезні суми, які не можуть повернутися в країну з-за нашого податкового кодексу і ставок", - сказав він.
На думку Трампа, податковий кодекс має бути настільки простим, наскільки це можливо. Нині ж його дуже складно зрозуміти, і він несправедливий, вважає президент.
Крім зміни кодексу Трамп має намір знизити податки, в першу чергу для середнього класу і підприємців.
Раніше повідомлялося про те, що Трамп скасував програму захисту молодих іммігрантів.
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