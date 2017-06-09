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Трамп має намір повернути в США з-за кордону 4 трлн доларів

Зробити це президент США збирається з допомогою зміни податкового кодексу
Президент США Дональд Трамп закликає законодавців змінити податковий кодекс, що на його думку, призведе до повернення в країну з-за кородону капіталів.
Трамп має намір повернути в США з-за кордону 4 трлн доларів Дональд Трамп і Майк Пенс. Фото: newsweek.com

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Journal sentinel.

"Ми зобов'язані повернути трильйони доларів, які на даний момент зберігаються за кордоном. Це, як я думаю, 4 трильйони доларів. Величезні суми, які не можуть повернутися в країну з-за нашого податкового кодексу і ставок", - сказав він.

На думку Трампа, податковий кодекс має бути настільки простим, наскільки це можливо. Нині ж його дуже складно зрозуміти, і він несправедливий, вважає президент.

Крім зміни кодексу Трамп має намір знизити податки, в першу чергу для середнього класу і підприємців.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп скасував програму захисту молодих іммігрантів.

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06 09 2017 06:28
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