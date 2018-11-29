Трамп має намір розібратися з ситуацією в Керченській протоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що розбереться з нападом РФ на українські кораблі і моряків у Керченській протоці.

"Ми подивимося, ми маємо намір розібратися в тому, що трапилося в Керченській протоці", - сказав Трамп в інтерв'ю The New York Post.

Раніше президент США Дональд Трамп також прокоментував ситуацію в Керченській протоці. "Нам не подобається те, що відбувається", - заявив він, підкресливши, що сподівається на поліпшення ситуації.

В інтерв'ю Washington Post Трамп заявив, що може скасувати зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" через атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

Під час інтерв'ю Трамп поцікавився, чи було з української сторони попередження. "У мене питання - чи було попередження? Вони повідомили їм, що вони проходять? У них же напевно є система комунікації, я думаю", - заявив Трамп.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.