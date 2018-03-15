Трамп, Мей, Меркель та Макрон закликали Росію прокоментувати питання щодо отруєння Скрипаля

Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новічок" Організації із заборони хімічної зброї

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність.

Про це йдеться у заяві лідерів чотирьох держав, розміщеній на сайті німецького уряду.

Трамп, Мей, Меркель та Макрон наголошують, що військову нервово-паралітичну речовину, розроблену в Росії, вперше після Другої світової війни використано для нападу в Європі.

"Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства. Така практика явно порушує положення Конвенції про хімічну зброю і міжнародне право. Це загрожує всій нашій безпеці", - йдеться у заяві.

Лідери зазначають, що Британія докладно роз’яснила своїм партнерам, що відповідальність за цей напад швидше за все буде нести Росія. Вони підтримують оцінку Сполученого Королівства, що Росія не надала правдоподібного альтернативного пояснення у справі Скрипаля.

"Відмова Росії відповісти на законні питання уряду Сполученого Королівства є додатковим доказом її відповідальності. Ми закликаємо Росію прокоментувати будь-які питання, пов'язані з нападом в Солсбері", - стверджується у заяві.

Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новічок" Організації із заборони хімічної зброї (OPCW).

"Наші побоювання посилюються в умовах минулих випадків безвідповідальної поведінки Росії у інших сферах. Ми закликаємо Росію виконати свої обов'язки члена Ради Безпеки ООН, підтримувати міжнародний мир і безпеку", - закликали Трамп, Мей, Макрон та Меркель.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не сумнівається, що нервово-паралітична речовина "Новічок", яка була використана для отруєння у Солсбері, створена на території Росії.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США. В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських чиновників.