Трамп може призначити своїм радником зятя, - ЗМІ

У Кушнера, як і у Трампа, немає досвіду державного управління

Обраний президент США Дональд Трамп запропонує своєму зятю Джареду Кушнеру зайняти посаду старшого радника.

"Трамп назве Кушнера старшим радником президента, повідомляє телекомпанія Ен-бі-сі, посилаючись на перехідний штаб обраного президента. Цю інформацію підтверджує газета New York Times. Призначення зятя Трампа, чоловіка його дочки Іванки, на посаду в адміністрацію президента очікувалося, проте було неясно, яку саме посаду він займе", - наголошується в повідомленні ВВС з посиланням на американські ЗМІ.

Мільйонер Кушнер, якому у вівторок виповнюється 36 років, був довіреною особою Трампа під час виборчої кампанії, яка закінчилася несподіваною перемогою мільярдера над представником демократів Гілларі Клінтон.

У Кушнера, як і у Трампа, немає досвіду державного управління, підкреслює американське видання.

В разі підтвердження такого призначення ще не ясно, як воно відповідатиме законам США проти кумівства, що забороняють президентам працевлаштовувати у своїй адміністрації членів родини, а також, враховуючи широкі бізнес-інтереси Кушнера, чи не створить воно конфлікт інтересів.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив про номінування колишнього сенатора Деніела Коутса, прибічника санкцій проти Росії, на посаду директора Офісу національної розвідки США нової адміністрації.

Раніше президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).