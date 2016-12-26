Трамп може скасувати 70% указів Обами

Просто наклавши вето на різноманітні укази, які Обама не зміг провести через Конгрес

Обраний президентом США Дональд Трамп може скасувати до 70 відсотків указів президента Барака Обами.

Про це заявив соратник Трампа колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч, пише The Washington Times.

"Я думаю, що в перші дні після свого призначення він скасує 60% або 70% указів, які йому дістануться у спадок від Барака Обами, просто наклавши вето на різноманітні укази, які Обама не зміг провести через Конгрес", - сказав Гінріч.

Як зазначає видання, незабаром після виборів Обама порадив Трампу провести свою програму через Конгрес, пояснивши, що те, що проходить через Конгрес важче скасувати.

Нагадаємо, кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа обрано 45-м президентом США. У своїй промові, адресованій прихильникам, Трамп пообіцяв подвоєння економіки, миролюбну зовнішню політику і турботу про ветеранів.

У березні, говорячи про анексований Росією Крим та необхідність повернути його Україні, він також старався уникати відповіді, використовуючи своє стандартне "ми розглянемо це питання", але в липні таки заявив, що жителі Криму, на його думку, самі обрали Росію.

Трамп також обіцяв розглянути питання про визнання Криму російським і зняття санкцій з Росії.

Також він заявляв, що через Крим може початися третя світова війна.