Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі

Трамп сказав, що він чекає "повного звіту" від своєї команди національної безпеки про цей інцидент

Президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати заплановану зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна в Чорному морі.

"Можливо, у мене не буде зустрічі. Можливо, у мене навіть не буде зустрічі. Мені не подобається ця агресія. Я не хочу цієї агресії взагалі", - сказав Трамп в інтерв'ю Washington Post, інформує Bloomberg.

Трамп сказав, що він чекає "повного звіту" від своєї команди національної безпеки про цей інцидент.

Якщо зустріч Трампа і Путіна в Аргентині під час саміту G20 відбудеться, вона стане першою зустріччю між президентами США і Росії з часу саміту в Гельсінкі в липні.

Раніше Трамп, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією та Україною.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.