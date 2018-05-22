ПОЛІТИКА НОВИНИВіце-президент США Майк Пенс заявив, що президент США Дональд Трамп готовий відмовитися від зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп може відмовитися від зустрічі з Кім Чен Ином, - Пенс
Пенс сказав, що КНДР не слід давати США обіцянок, які вона не збирається виконувати
Дональд Трамп і Майк Пенс. Фото: newsweek.com
"Було б великою помилкою для Кім Чен Ина думати, що він може обіграти Дональда Трампа", – сказав Пенс, повідомляє Reuters.
На уточнююче питання журналістки, чи може глава Білого дому скасувати зустріч з лідером КНДР, віце-президент США відповів: "Ніякого сумніву".
Він додав, що КНДР не слід давати США обіцянок, які вона не збирається виконувати.
Нагадаємо, у квітні очільник КНДР Кім Чен Ин заявив південнокорейському президенту Мун Чже Іну про готовність закрити ядерний полігон Пунгері у травні 2018 року.
Згодом Північна Корея розпочала роботи з демонтажу обладнання на полігоні.
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.
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22 05 2018 08:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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