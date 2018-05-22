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Трамп може відмовитися від зустрічі з Кім Чен Ином, - Пенс

Пенс сказав, що КНДР не слід давати США обіцянок, які вона не збирається виконувати
Віце-президент США Майк Пенс заявив, що президент США Дональд Трамп готовий відмовитися від зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Трамп може відмовитися від зустрічі з Кім Чен Ином, - Пенс Дональд Трамп і Майк Пенс. Фото: newsweek.com

"Було б великою помилкою для Кім Чен Ина думати, що він може обіграти Дональда Трампа", – сказав Пенс, повідомляє Reuters.

На уточнююче питання журналістки, чи може глава Білого дому скасувати зустріч з лідером КНДР, віце-президент США відповів: "Ніякого сумніву".

Він додав, що КНДР не слід давати США обіцянок, які вона не збирається виконувати.

Нагадаємо, у квітні очільник КНДР Кім Чен Ин заявив південнокорейському президенту Мун Чже Іну про готовність закрити ядерний полігон Пунгері у травні 2018 року.

Згодом Північна Корея розпочала роботи з демонтажу обладнання на полігоні.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня

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22 05 2018 08:40
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