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Трамп може звільнити Мюллера, який розслідує втручання Росії у вибори США

Джерело, близьке до президента, повідомило, що Трампу радили уникнути такого драматичного кроку, як звільнення спецконсультанта
Президент США Дональд Трамп може звільнити Роберта Мюллера, екс-директора ФБР, який був призначений спеціальним радником для розслідування втручання Росії у президентські вибори у США.
Трамп може звільнити Мюллера, який розслідує втручання Росії у вибори США Роберт Мюллер. Фото: REUTERS / Jason Reed

"Я думаю, що він розглядає можливість позбавити посади спеціального радника", - повідомив друг Трампа - Кріс Рудді, генеральний директор Newsmax Media, інформує CNN. "Я думаю, що він розглядає цей варіант".

Джерело, близьке до президента, повідомило, що Трампу радили уникнути такого драматичного кроку, як звільнення спецконсультанта.

"Багато людей радили йому не робити цього", - сказало джерело.

Проте прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що "пан Рудді ніколи не говорив з президентом щодо цього питання. Що стосується даного питання, то тільки президент або його адвокати мають повноваження його коментувати".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом Комі розповів, що Дональд Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості.

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13 06 2017 11:33
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