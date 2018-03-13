Трамп на рік продовжив санкції проти Ірану
"Національний надзвичайний стан щодо Ірану, оголошений 15 березня 1995 року, було встановлено до 15 березня 2018 року. У відповідності з "Законом про національні надзвичайні ситуації", я (президент США Дональд Трамп, - ред) продовжую санкції проти Ірану на рік", - йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.
Рішення обумовлене розвитком Іраном програми балістичних ракет, підтримкою міжнародного тероризму і порушенням прав людини.
"І хоча ці заходи істотно змінюють нашу санкціонну політику, всеохоплюючі санкції, не стосуються ядерної зброї Ірану, залишаються в силі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 4 січня 2018 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти п'яти іранських компаній у зв'язку з розробкою і виробництвом балістичних ракет.
У четвер, 14 грудня, США вперше продемонстрували докази того, що Іран постачає зброю повстанцям-хуситам в Ємені, що є порушенням резолюції ООН.
Раніше президент США Дональд Трамп місяць тому, 13 жовтня, заявив про недотримання Іраном "духу" ядерної угоди. Трамп не заявив про вихід США з угоди, однак його рішення не підтверджувати Конгресу виконання Іраном своїх зобов'язань надало американським законодавцям можливість проголосувати за поновлення санкцій проти Ірану.
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