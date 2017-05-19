Трамп на розвиток інфраструктури готовий витратити $200 млрд з бюджету протягом 10 років

Президент США Дональд Трамп запропонує витратити $ 200 млрд з федерального бюджету протягом 10 років, щоб стимулювати інвестиції в інфраструктуру країни.

Зокрема, адміністрація президента очікує, що решту ($800 млрд) з запланованої суми, як і обіцяв Трамп у своїй передвиборчій кампанії, буде залучено з допомогою інвестицій від приватного сектора США, заявив Білий Дім у п'ятницю, повідомляє Reuters.

За даними видання Bloomberg, проект бюджету буде оприлюднений 23 травня. За словами джерела видання, чиновники адміністрації вивчають використання федеральних субсидій і позики, а також інші засоби для стимулювання інвестицій.

Більшість об'єктів інфраструктури в США знаходиться у власності і під контролем штатів, місцевих органів влади і приватних осіб. План Трампа, за словами джерела, покликаний спонукати їх забезпечити власне фінансування замість того, щоб покладатися на федеральний уряд.

Протягом усієї передвиборчої кампанії і з моменту вступу на посаду Трамп обіцяв інвестувати $1 трлн протягом 10 років для модернізації доріг, мостів, аеропортів та інших об'єктів.

Як повідомляв iPress.ua, США близькі до завершення ряду угод із продажу Саудівській Аравії американського озброєння і пов'язаного з ними обладнання на суму більш ніж $100 мільярдів.