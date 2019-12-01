ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп нагадав, що стіна на кордоні з Мексикою була ще в його передвиборчих обіцянках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп нагадав, що стіна на кордоні з Мексикою - передвиборча обіцянка
"Але щоб зрозуміти цей план, ви повинні зрозуміти той факт, що я виграв вибори і я обіцяв безпеку американському народу"
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty
"... У мене є план щодо завершення роботи. Але щоб зрозуміти цей план, ви повинні зрозуміти той факт, що я виграв вибори і я обіцяв безпеку американському народу. Частиною цієї обіцянки була стіна на південному кордоні. Вибори мають наслідки!" - повідомляє Дональд Трамп у Twitter.
Також він наголосив на масштабній гуманітарній кризі на південному кордоні.
"Ми вилетимо надовго, якщо демократи не повернуться з "відпусток" до роботи. Я в Білому домі і готовий підписувати!" - підкреслив президент США.
Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.
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12 01 2019 22:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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