Трамп нагадав, що стіна на кордоні з Мексикою - передвиборча обіцянка

"Але щоб зрозуміти цей план, ви повинні зрозуміти той факт, що я виграв вибори і я обіцяв безпеку американському народу"

Президент США Дональд Трамп нагадав, що стіна на кордоні з Мексикою була ще в його передвиборчих обіцянках.

"... У мене є план щодо завершення роботи. Але щоб зрозуміти цей план, ви повинні зрозуміти той факт, що я виграв вибори і я обіцяв безпеку американському народу. Частиною цієї обіцянки була стіна на південному кордоні. Вибори мають наслідки!" - повідомляє Дональд Трамп у Twitter.

Також він наголосив на масштабній гуманітарній кризі на південному кордоні.

"Ми вилетимо надовго, якщо демократи не повернуться з "відпусток" до роботи. Я в Білому домі і готовий підписувати!" - підкреслив президент США.

Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.