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Трамп нагадав, що стіна на кордоні з Мексикою - передвиборча обіцянка

"Але щоб зрозуміти цей план, ви повинні зрозуміти той факт, що я виграв вибори і я обіцяв безпеку американському народу"
Президент США Дональд Трамп нагадав, що стіна на кордоні з Мексикою була ще в його передвиборчих обіцянках.
Трамп нагадав, що стіна на кордоні з Мексикою - передвиборча обіцянка Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty

"... У мене є план щодо завершення роботи. Але щоб зрозуміти цей план, ви повинні зрозуміти той факт, що я виграв вибори і я обіцяв безпеку американському народу. Частиною цієї обіцянки була стіна на південному кордоні. Вибори мають наслідки!" - повідомляє Дональд Трамп у Twitter.

Також він наголосив на масштабній гуманітарній кризі на південному кордоні.

"Ми вилетимо надовго, якщо демократи не повернуться з "відпусток" до роботи. Я в Білому домі і готовий підписувати!" - підкреслив президент США.

Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.

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12 01 2019 22:54
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