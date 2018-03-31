Трамп наказав заморозити $200 млн для відновлення Сирії, - ЗМІ
За даними The Wall Street Journal, Трамп заморозив кошти, прочитавши в новинах, що США погодилися надати додаткові 200 млн доларів на потреби з відновлення та стабілізації ситуації в Сирії.
Речник Держдепартаменту США визнав, що постійно відбувається переоцінка фінансування, однак не підтвердив замороження фінансів на стабілізацію Сирії.
"Відповідно до прохання президента щодо перегляду всієї міжнародної допомоги, ми будемо постійно переоцінювати відповідні рівні допомоги і те, як вони можуть бути використані. Ми це робимо на постійній основі", - сказав речник виданню The Hill.
Повідомляється, що нещодавно Трамп заявив про те, що США скоро вийдуть із Сирії. "Дуже скоро, дуже скоро ми вийдемо", - сказав він. "Ми збираємося повернутися в нашу країну, якій ми належимо, де ми хочемо бути".
Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію,яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.
Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління