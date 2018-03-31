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Трамп наказав заморозити $200 млн для відновлення Сирії, - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Трамп заявив про те, що США скоро вийдуть із Сирії
Американські ЗМІ стверджують, що президент США Дональд Трамп наказав заморозити 200 мільйонів доларів у фондах для допомоги у відновленні Сирії.
Трамп наказав заморозити $200 млн для відновлення Сирії, - ЗМІ Фото: ap.org

За даними The Wall Street Journal, Трамп заморозив кошти, прочитавши в новинах, що США погодилися надати додаткові 200 млн доларів на потреби з відновлення та стабілізації ситуації в Сирії.

Речник Держдепартаменту США визнав, що постійно відбувається переоцінка фінансування, однак не підтвердив замороження фінансів на стабілізацію Сирії.

"Відповідно до прохання президента щодо перегляду всієї міжнародної допомоги, ми будемо постійно переоцінювати відповідні рівні допомоги і те, як вони можуть бути використані. Ми це робимо на постійній основі", - сказав речник виданню The Hill.

Повідомляється, що нещодавно Трамп заявив про те, що США скоро вийдуть із Сирії. "Дуже скоро, дуже скоро ми вийдемо", - сказав він. "Ми збираємося повернутися в нашу країну, якій ми належимо, де ми хочемо бути".

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію,яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.

Східна Гута — одна із зон деескалації, в якій сирійська влада та загони опозиції за участі Росії, Ірану та Туреччини домовилися про припинення режиму вогню весною минулого року.
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