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Трамп націлений на ширшу співпрацю з Кремлем, - радник

Адміністрація Трампа має намір зберегти роль США як фактичного регулятора в міжнародних відносинах
Президент Дональд Трамп готовий розширити співпрацю зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
Трамп націлений на ширшу співпрацю з Кремлем, - радник Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: The Daily Beast

"Думаю, Трамп готовий до ширшої співпраці з режимом Путіна, але традиційні для Америки позиції у зовнішній політиці він ні за що не здасть", - заявив позаштатний радник Дональда Трампа і екс-спікер палати представників у Конгресі Ньют Гінгріч, повідомляє "Новое время".

Крім того, розповів він, Трамп має намір натиснути на Китай в економічному відношенні, але при цьому розвивати співробітництво в північно-корейському питанні, в питанні Південно-Китайського моря.

"Потрібно робити і перше, і друге, і третє. Всі три напрямки в пріоритеті. Зазначу, що остання зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном тривала більше трьох годин. На зустрічі, крім них самих, був присутній тільки перекладач", - сказав Гінгріч.

За його словами, адміністрація Трампа має намір зберегти роль США як фактичного регулятора в міжнародних відносинах.

"Так, думаю ми залишимося провідною країною світу, особливо якщо наша економіка почне зростати на 4-5%. Ніхто нас не зможе наздогнати, навіть Китай", - заявив радник Трампа.

Зазначимо, на обкладинці нового номеру "Time" Білий дім зливається з КремлемУ номері вийшла велика стаття: "Як лояльність Трампа дратує Вашингтон".

Нагадаємо, згідно з дослідженням громадської думки, яке інформаційне агентство Reuters провело спільно з центром Ipsos, рівень підтримки президента США Дональда Трампа становить 38%.

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