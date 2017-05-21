Трамп націлений на ширшу співпрацю з Кремлем, - радник

Президент Дональд Трамп готовий розширити співпрацю зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

"Думаю, Трамп готовий до ширшої співпраці з режимом Путіна, але традиційні для Америки позиції у зовнішній політиці він ні за що не здасть", - заявив позаштатний радник Дональда Трампа і екс-спікер палати представників у Конгресі Ньют Гінгріч, повідомляє "Новое время".

Крім того, розповів він, Трамп має намір натиснути на Китай в економічному відношенні, але при цьому розвивати співробітництво в північно-корейському питанні, в питанні Південно-Китайського моря.

"Потрібно робити і перше, і друге, і третє. Всі три напрямки в пріоритеті. Зазначу, що остання зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном тривала більше трьох годин. На зустрічі, крім них самих, був присутній тільки перекладач", - сказав Гінгріч.

За його словами, адміністрація Трампа має намір зберегти роль США як фактичного регулятора в міжнародних відносинах.

"Так, думаю ми залишимося провідною країною світу, особливо якщо наша економіка почне зростати на 4-5%. Ніхто нас не зможе наздогнати, навіть Китай", - заявив радник Трампа.

Зазначимо, на обкладинці нового номеру "Time" Білий дім зливається з Кремлем. У номері вийшла велика стаття: "Як лояльність Трампа дратує Вашингтон".

Нагадаємо, згідно з дослідженням громадської думки, яке інформаційне агентство Reuters провело спільно з центром Ipsos, рівень підтримки президента США Дональда Трампа становить 38%.