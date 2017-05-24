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Трамп найняв адвоката через розслідування щодо зв'язків з РФ, - ЗМІ

Адвокат Касовіц неодноразово представляв інтереси Трампа
Президент США Дональд Трамп найняв приватного адвоката, який буде захищати його в ході розслідування про зв'язки передвиборної кампанії з Росією 2016 році.
Трамп найняв адвоката через розслідування щодо зв Дональд Трамп. Фото: time.com

Захищати чинного президента США буде нью-йоркський адвокат Марк Касовіц, який є засновником фірми Kasowitz, Benson, Torres LLP. Він вже представляла інтереси Трампа у багатьох справах, включаючи угоди з нерухомістю, розлучення і звинувачення в шахрайстві в Trump University, повідомляє телеканал FOX Business з посиланням на два джерела.

Адвокат відомий своїм жорстким стилем в судових розглядах і суперечками з журналістами, що звинувачують Трампа. Він був адвокатом американського президента в судовому розгляді, коли він подав до суду на журналістів, які повідомили з посиланням на джерела, що той не мільярдер. Однак ту справу Касовіц програв.

Крім того, Касовіц вимагав спростувань і виправлень від газети The New York Times, яка критично висвітлювала Трампа під час президентської кампанії 2016 року.

Касовіц відмовився коментувати цю інформацію. Прес-секретар Білого дому також не дав коментарів.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори  американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.

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24 05 2017 08:40
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