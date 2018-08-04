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Трамп назвав Асада "твариною" і пригрозив відплатою за хімічну атаку в Думі

Він поклав відповідальність за підтримку Асада на Росію та Іран
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко засудив застосування хімічної зброї під час бомбардувань міста Дума у Східній Гуті, в якому звинувачують сили сирійського лідера Башара Асада.
Трамп назвав Асада "твариною" і пригрозив відплатою за хімічну атаку в Думі Фото: ria.ru

За словами Трампа, Асад "заплатить високу ціну" за цей злочин.

Власне хімічну атаку американський президент назвав "безглуздою",  а сирійського правителя Асада – "твариною".

Президент США звинуватив Росію та Іран у підтримці Асада.

Винуватцем у цій ситуації Трамп назвав і свого попередника Барака Обаму. На думку Трампа, якби той свого часу вдався до рішучих дій, проблем з Асадом сьогодні не було б і він уже давно відійшов би в історію.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

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08 04 2018 19:40
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