Трамп назвав Асада "твариною" і пригрозив відплатою за хімічну атаку в Думі
За словами Трампа, Асад "заплатить високу ціну" за цей злочин.
Власне хімічну атаку американський президент назвав "безглуздою", а сирійського правителя Асада – "твариною".
Президент США звинуватив Росію та Іран у підтримці Асада.
Винуватцем у цій ситуації Трамп назвав і свого попередника Барака Обаму. На думку Трампа, якби той свого часу вдався до рішучих дій, проблем з Асадом сьогодні не було б і він уже давно відійшов би в історію.
Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.
Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.
Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО