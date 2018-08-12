Трамп назвав колишнього держсекретаря Тіллерсона "тупим як камінь"

Тіллерсон очолював Державний департамент США з 1 лютого 2017 року до березня 2018-го

Президент США Дональд Трамп назвав колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона "тупим як камінь".

Трамп також вважає колишнього голову Держдепартаменту "неймовірно ледачим". За словами глави Білого дому, у Тіллерсона не було необхідних якостей, щоб очолювати американську дипломатію.

Трамп у Twitter підкреслив, що "пишається" роботою нинішнього держсекретаря Майка Помпео.

Як відомо, Тіллерсон очолював Державний департамент США з 1 лютого 2017 року до березня 2018-го.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, замінивши його екс-директором ЦРУ Майком Помпео.

Згодом Дональд Трамп в ефірі телеканалу CBS News прокоментував відставку Рекса Тіллерсона визнавши, що у них були розбіжності в тому числі з приводу угоди з Іраном.