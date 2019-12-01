Трамп назвав себе "найжорсткішим" президентом щодо Росії "Я дуже сподіваюся, що колись у нас знову будуть гарні відносини з Росією!"

Президент США Дональд Трамп заявив, що його політика стосовно Росії є чи не найжорсткішою за всі часи, особливо в останній період, але він хотів би мати дружні відносини з Москвою.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Я був більш жорстким щодо Росії, ніж Обама, Буш або Клінтон. Можливо, навіть жорсткішим, ніж будь-який інший президент. Але водночас, як я часто говорив, налагодити відносини з Росією – це добре, а не погано. Я дуже сподіваюся, що колись у нас знову будуть гарні відносини з Росією!"- зазначив президент США у суботу у Twitter. Додамо, що нинішня зупинка роботи частини федеральних установ у США стала рекордною в історії країни. Почався 22-й день так званого "шатдауна".

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