Трамп назвав себе "жорстким" антиросійським президентом
Він зазначив, що нові санкції будуть введені "коли це буде необхідно", передає Інтерфакс-Україна.
"Ми введемо санкції, як тільки вони будуть в повній мірі цього заслуговувати. Не було нікого більш жорсткого щодо Росії, ніж президент Дональд Трамп", - заявив глава Білого дому.
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.
У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.
Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати незабаром ухвалять рішення щодо впровадження додаткових санкцій проти Росії через ситуацію навколо Сирії. Однак, яки пишуть американські ЗМІ, президент США Дональд Трамп відклав введення нових санкцій проти Росії.
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