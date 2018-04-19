Трамп назвав себе "жорстким" антиросійським президентом

Дональд Трамп запевнив у жорсткій позиції по відношенню до РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що серед керівництва Білого дому за всю історію не було людини, яка займала таку ж "жорстку позицію" по відношенню до РФ.

Він зазначив, що нові санкції будуть введені "коли це буде необхідно", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми введемо санкції, як тільки вони будуть в повній мірі цього заслуговувати. Не було нікого більш жорсткого щодо Росії, ніж президент Дональд Трамп", - заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати незабаром ухвалять рішення щодо впровадження додаткових санкцій проти Росії через ситуацію навколо Сирії. Однак, яки пишуть американські ЗМІ, президент США Дональд Трамп відклав введення нових санкцій проти Росії.