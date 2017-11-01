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Трамп не дозволив журналісту CNN поставити йому питання і назвав телеканал виробником фейкових новин

Прес-конференція новообраного голови Білого дому не обійшлася без скандалу
Обраний президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста CNN, назвавши телеканал виробником фейкових новин.
Трамп не дозволив журналісту CNN поставити йому питання і назвав телеканал виробником фейкових новин Дональд Трамп. Фото: ЕРА

Це сталося під час першої прес-конференції Трампа на новій посаді.

"Заспокойтеся. Я не дозволяв вам задавати питання. Ви - фейкові новини", - заявив новообраний президент.

Крім того, він не дозволив поставити запитання репортерові Buzzfeed.

Трамп також проігнорував запитання журналістів про те, чи контактував він або хтось із його штабу з Росією під час передвиборної кампанії. Коли пролунало запитання, він пішов із зали, де відбувалася прес-конференція

Зазначимо, що раніше CNN з посиланням на неназваних чиновників США повідомив, що минулого тижня спецслужби представили Дональда Трампа і Бараку Обамі секретну доповідь. За інформацією телеканалу, в матеріалах йшлося про те, що у російської розвідки є "компрометуюча інформація про Трампа". При цьому CNN зазначив, що точного підтвердження цієї інформації немає.

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11 01 2017 22:28
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