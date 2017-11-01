Трамп не дозволив журналісту CNN поставити йому питання і назвав телеканал виробником фейкових новин

Обраний президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста CNN, назвавши телеканал виробником фейкових новин.

Це сталося під час першої прес-конференції Трампа на новій посаді.

"Заспокойтеся. Я не дозволяв вам задавати питання. Ви - фейкові новини", - заявив новообраний президент.

Крім того, він не дозволив поставити запитання репортерові Buzzfeed.

Трамп також проігнорував запитання журналістів про те, чи контактував він або хтось із його штабу з Росією під час передвиборної кампанії. Коли пролунало запитання, він пішов із зали, де відбувалася прес-конференція

Зазначимо, що раніше CNN з посиланням на неназваних чиновників США повідомив, що минулого тижня спецслужби представили Дональда Трампа і Бараку Обамі секретну доповідь. За інформацією телеканалу, в матеріалах йшлося про те, що у російської розвідки є "компрометуюча інформація про Трампа". При цьому CNN зазначив, що точного підтвердження цієї інформації немає.