Трамп не має наміру покращувати відносини з Росією, поки вона не покине Донбас, - Тіллерсон

Йшлося про те, що попри те, що США зацікавлені у покращенні відносин з Росією, цьому перешкоджають саме дії Кремля на Донбасі

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час розмови з президентом Петром Порошенком запевнив, що США підтримують суверенітет України.

Деталі розмови оприлюднив офіційний сайт Державного департаменту США.

Сторони обговорили нещодавню поїздку Тіллерсона до Росії, під час чого він передав російські владі важливе повідомлення. Йшлося про те, що попри те, що США зацікавлені у покращенні відносин з Росією, цьому перешкоджають саме дії Кремля на Донбасі.

Тіллерсон також вказав Порошенку на те, що реформи та боротьбу з корупцією в державі необхідно продовжувати для подальшого прогресу.

Співрозмовники також обговорили й загибель члена місії ОБСЄ на Донбасі, під час чого очільник Держдепартаменту зауважив, що всі сторони, а особливо "сепаратисти під керівництвом Росії" повинні негайно почати виконувати Мінські угоди.

Тіллерсон також підтвердив тверду підтримку США у питанні суверенітету і територіальної цілісності України.

"Він підтвердив, що санкції будуть продовжені, поки Росія не поверне Кримський півостров під контроль України і почне в повному обсязі виконувати свої зобов'язання щодо Мінських угод", - цитує слова Тіллерсона Держдепартамент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном обговорив питання розміщення міжнародних миротворців на території України.

Раніше Тіллерсон вже заявляв, що поки не буде досягнутий повний прогрес по виконанню Мінських угод, ситуація з Україною залишається перешкодою для поліпшення відносин між США і Росією. При цьому корпорація ExxonMobil, головою правління та ради директорів якої був Тіллерсон, хоче відновити реалізацію спільних з "Роснефтью" проектів у Чорному морі та просить адміністрацію Дональда Трампа зробити для цього виняток у санкціях щодо Росії.