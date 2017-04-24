Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп не має наміру покращувати відносини з Росією, поки вона не покине Донбас, - Тіллерсон

Йшлося про те, що попри те, що США зацікавлені у покращенні відносин з Росією, цьому перешкоджають саме дії Кремля на Донбасі
Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час розмови з президентом Петром Порошенком запевнив, що США підтримують суверенітет України.
Трамп не має наміру покращувати відносини з Росією, поки вона не покине Донбас, - Тіллерсон Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Деталі розмови оприлюднив офіційний сайт Державного департаменту США.

Сторони обговорили нещодавню поїздку Тіллерсона до Росії, під час чого він передав російські владі важливе повідомлення. Йшлося про те, що попри те, що США зацікавлені у покращенні відносин з Росією, цьому перешкоджають саме дії Кремля на Донбасі.

Тіллерсон також вказав Порошенку на те, що реформи та боротьбу з корупцією в державі необхідно продовжувати для подальшого прогресу. 

Співрозмовники також обговорили й загибель члена місії ОБСЄ на Донбасі, під час чого очільник Держдепартаменту зауважив, що всі сторони, а особливо "сепаратисти під керівництвом Росії" повинні негайно почати виконувати Мінські угоди.   

Тіллерсон також підтвердив тверду підтримку США у питанні суверенітету і територіальної цілісності України.

"Він підтвердив, що санкції будуть продовжені, поки Росія не поверне Кримський півостров під контроль України і почне в повному обсязі виконувати свої зобов'язання щодо Мінських угод", - цитує слова Тіллерсона Держдепартамент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном обговорив питання розміщення міжнародних миротворців на території України.

Раніше Тіллерсон вже заявляв, що поки не буде досягнутий повний прогрес по виконанню Мінських угод, ситуація з Україною залишається перешкодою для поліпшення відносин між США і Росією. При цьому корпорація ExxonMobil, головою правління та ради директорів якої був Тіллерсон, хоче відновити реалізацію спільних з "Роснефтью" проектів у Чорному морі та просить адміністрацію Дональда Трампа зробити для цього виняток у санкціях щодо Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2017 09:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.