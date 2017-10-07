Трамп не повірив запевненням Путіна про невтручання у вибори

Трамп вже раніше говорив, що вірить у ймовірне втручання у вибори 2016 року

Президент США Дональд Трамп не повірив запевненням президента Російської Федерації Володимира Путіна про непричетність Росії до втручання в американські вибори в 2016 році.

Про це глава апарату Білого дому Райнс Прібус заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Це не правда, Президент абсолютно не повірив запереченням російського президента", - сказав Прібус, коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Трамп нібито прийняв запевнення Путіна про невтручання Москви в американські вибори.

Прібус додав, що Трамп вже раніше говорив, що вірить у ймовірне втручання у вибори 2016 року.

"Він звертався до цієї проблеми багато разів. Так, він вважає, що Росія, ймовірно, здійснила всі дії, про які нам говорили. Але він також думає, що причетні інші країни, як це було протягом багатьох років" - додав глава апарату Білого дому.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Трампа відбулася в рамках саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі ввечері 7 липня і тривала понад дві години.

Як повідомлялося, Трамп на зустрічі з російським коллегою почав розмову з питання втручання Росії у вибори в США. Як зазначив держсекретар США Рекс Тіллерсон, Трамп декілька разів натиснув на Путіна з цього приводу. Путін заперечував втручання Росії. При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Трамп начебто прийняв таку заяву Путіна.

Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.

Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії

Російська військова розвідка здійснила кібератаки, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США, а також розіслала більш ніж 100 фішингових листів в американські виборчі комісії за кілька днів до президентських виборів.