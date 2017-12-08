Трамп не відкидає можливість війського втручання у Венесуелу

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 11 серпня, попередив Венесуелу про можливість військового втручання.

"Люди страждають і вмирають. У нас є багато варіантів для Венесуели, включаючи можливу військову, якщо це буде потрібно", - відповів Трамп на запитання журналістів.

Разом з тим представник Пентагону повідомив, що не отримував ніяких наказів щодо Венесуели від Білого дому.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріні у відповідь назвав заяву Трампа "актом безумства", повідомляє Reuters.

"Це божевільний вчинок, акт вищого екстремізму. Сполученими Штатами править екстремістська еліта", - сказав Падріні в інтерв'ю по телефону державної телевізійної мережі VTV.

З Білого дому тим часом повідомили, що президент Венесуели Ніколас Мадуро подзвонив у п'ятницю в Вашингтон і попросив зв'язати його по телефону з Трампом. Йому відмовили. Трамп погодиться говорити з лідером Венесуели, коли в цій країні буде відновлена демократія.

Влада Венесуели ще на початку цього року стверджувала, що США планують вторгнення в їхню країну. Один із венесуельських генералів говорив, що на випадок вторгнення уздовж узбережжя країни дислоковані зенітні ракетні установки.

Останніми днями градус насильства у Венесуелі підвищився. Уряд президента Ніколаса Мадуро створив новий законодавчий орган - Конституційну асамблею, юрисдикцію якого не визнає чинний парламент. Політична криза супроводжується актами збройного насильства. За останні чотири місяці у Венесуелі загинули більш ніж 120 осіб, тисячі були заарештовані.

Нагадаємо, вибори 30 липня у Венесуелі були затьмарені насильством, масштабними акціями протесту та загибеллю щонайменше 10 людей.

Кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.

2 серпня у Венесуелі двох лідерів опозиції Леопольдо Лопеса і Антоніо Ледесма забрали з дому співробітники спецслужби SEBIN, в той час як вони вже відбували домашній арешт.

Національна асамблея Венесуели офіційно відмовилася визнавати результати виборів до установчих зборів і всі законодавчі акти, які можуть бути прийняті новим органом.