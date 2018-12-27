Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп не йде на компроміс, щоб зупинити “шатдаун”

У четвер він знову заявив, що стіна – це необхідність для США
Попри шостий день урядового "шатдауну" в США, який почався через відмову Сенату задовольняти запит президента Трампа на $5 млрд для побудови стіни на кордоні з Мексикою, глава Білого дому не демонструє ознак наближення до компромісу.
Трамп не йде на компроміс, щоб зупинити “шатдаун” Фото: apnews.com

У четвер він знову заявив, що стіна – це необхідність для США, висловивши спірні тези, що вона захистить американців від наркотиків, банд і торгівлі людьми, повідомляє "Укрінформ".

"Чи усвідомили нарешті демократи, що нам дуже потрібна безпека кордонів та стіна на південному кордоні? Необхідно припинити торгівлю людьми, потоки наркотиків, членів банд та злочинців у нашу країну", - написав Трамп у четвер на офіційній твітер-сторінці.

Він також підкреслив, що більшість людей, які в період "шатдауну" не отримують платню, є демократами, звинувативши водночас Демократичну партію у блокуванні його ініціативи. Однак лише напередодні Трамп заявив протилежне, що більшість працівників федеральних установ (які втратили оплачувану роботу в період "шатдауну") підтримують його бажання виділити мільярди на прикордонну стіну.

За офіційною статистикою, починаючи від суботи, близько 800 тис. працівників федеральних установ США тимчасово втратили право на оплату своєї праці через неприйнятий бюджет країни. Близько 350 тис. з них відправлені у неоплачувану відпустку.

Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2018 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.