Трамп не захотів потиснути руку Ангелі Меркель на протокольній фотозйомці, - ВІДЕО

Німецький канцлер натякнула Трамку, що фотографи хочуть, щоб вони потиснули руки, але президент США проігнорував колегу

Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.

Фотографи декілька разів попросили лідерів потиснути руку, але Трамп ніяк на це не відреагував.

Тоді Меркель нахилилася до нього і також сказала: "Вони хочуть, щоб ми потиснули руки". Але президент США і на це не звернув уваги.

Ця зустріч стала першою для Меркель та Трампа. Для Берліна головними темами переговорів у Білому домі представляються дві: союзницькі зобов'язання в рамках НАТО і торгові відносини між США і Євросоюзом, повідомляє "Німецька хвиля".

Відзначимо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявила, що потрібно покращувати відносини з Росією.

Однак, за словами Меркель, це потрібно робити після того, як буде вирішено конфлікт в Україні, інформує УНН.

"Відносини з Росією необхідно покращити, але ситуація в Україні має бути вирішена в першу чергу. Мінські угоди є гарною базою", - заявила Меркель.