Трамп не захотів потиснути руку Ангелі Меркель на протокольній фотозйомці, - ВІДЕО
Фотографи декілька разів попросили лідерів потиснути руку, але Трамп ніяк на це не відреагував.
Тоді Меркель нахилилася до нього і також сказала: "Вони хочуть, щоб ми потиснули руки". Але президент США і на це не звернув уваги.
Ця зустріч стала першою для Меркель та Трампа. Для Берліна головними темами переговорів у Білому домі представляються дві: союзницькі зобов'язання в рамках НАТО і торгові відносини між США і Євросоюзом, повідомляє "Німецька хвиля".
Відзначимо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявила, що потрібно покращувати відносини з Росією.
Однак, за словами Меркель, це потрібно робити після того, як буде вирішено конфлікт в Україні, інформує УНН.
"Відносини з Росією необхідно покращити, але ситуація в Україні має бути вирішена в першу чергу. Мінські угоди є гарною базою", - заявила Меркель.
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