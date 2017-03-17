Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп не захотів потиснути руку Ангелі Меркель на протокольній фотозйомці, - ВІДЕО

Німецький канцлер натякнула Трамку, що фотографи хочуть, щоб вони потиснули руки, але президент США проігнорував колегу
Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.
Трамп не захотів потиснути руку Ангелі Меркель на протокольній фотозйомці, - ВІДЕО Ангела Меркель і Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

Фотографи декілька разів попросили лідерів потиснути руку, але Трамп ніяк на це не відреагував.

Тоді Меркель нахилилася до нього і також сказала: "Вони хочуть, щоб ми потиснули руки". Але президент США і на це не звернув уваги.

Ця зустріч стала першою для Меркель та Трампа. Для Берліна головними темами переговорів у Білому домі представляються дві: союзницькі зобов'язання в рамках НАТО і торгові відносини між США і Євросоюзом, повідомляє "Німецька хвиля".

Відзначимо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявила, що потрібно покращувати відносини з Росією.

Однак, за словами Меркель, це потрібно робити після того, як буде вирішено конфлікт в Україні, інформує УНН.

"Відносини з Росією необхідно покращити, але ситуація в Україні має бути вирішена в першу чергу. Мінські угоди є гарною базою", - заявила Меркель.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 03 2017 21:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.