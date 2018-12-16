Трамп не зобов'язаний свідчити Мюллеру в "справі про Росію", - заявляє адвокат президента США

Адвокат американського президента Руді Джуліані заявив у неділю, що не підтримує надання Дональдом Трампом свідчень спецпрокурору Роберту Мюллеру про передбачуване російське втручання у вибори США 2016 року.

"Тільки через мій труп", - заявив він в інтерв'ю каналу "Фокс-ньюс", відповідаючи на питання журналіста, взяв би учать Дональд Трамп у такій розмові, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У листопаді Трамп у письмовому вигляді відповів на питання американського спецпрокурора, який курує цю справу. Однак наприкінці минулого тижня канал Сі-Ен-Ен повідомляв, що Мюллер все ще зацікавлений в особистій розмові з Дональд Трампом.

В американських ЗМІ раніше неодноразово з'являлася інформація про те, що команда юристів Дональда Трампа виступає проти допиту президента в усній формі.

Нагадаємо, що нинішній президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього директора ФБР Джеймса Комі, якого він звільнив у травні минулого року, що він підтримує демократів, й тому, за цією логікою, мав політичні мотиви під час "російського" розслідування.