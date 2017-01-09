Трамп незадоволений роботою держсекретаря Тіллерсона, - Washington Post

Трамп і Тіллерсон, нібито, не зійшлися в питаннях щодо чисельності військ в Афганістані, блокади Катару і Куби

У президента США Дональда Трампа зростає невдоволення роботою держсекретаря Рекса Тіллерсона, а також деяких радників.

Видання Washington Post з посиланням на анонімні джерела повідомляє, що Трамп "кипить від невдоволення" через особисту нелояльность директора Національної економічної ради Гері Кона, який критикував Трампа за його реакцію в Шарлоттсвіллі 12 серпня.

Крім того, деякі друзі Трампа побоюються, що "запальний президент неминуче зіткнеться з главою апарату Білого дому Джоном Келлі".

"Йому дуже важко. Йому не подобається, як ЗМІ обходяться з ним. Йому не подобається, як Келлі обходиться з ним", - сказав один з друзів Трампа.

Однак, за словами джерел, Трамп задоволений роботою Келлі і часто хвалить його на приватних зібраннях і публічних заходах.

При цьому, радник Трампа по передвиборному штабу Беррі Беннет заявив, що для співробітників не рідкість чути невдоволення президента. За його словами, в передвиборному штабі було багато людей, яких Трамп неодноразово погрожував звільнити, але не робив цього.

Раніше, телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що Тіллерсон подумує про те, щоб залишити посаду через розбіжності з Білим домом, включаючи політику щодо Ірану.

Держдепартамент США спростував цю інформацію.

Сам Тіллерсон також спростував повідомлення про свою відставку.

Нагадаємо, що 18 серпня головний стратег Білого дому Стів Беннон покинув свій пост.

Напередодні в інтерв'ю Стів Беннон назвав білих расистів "маргінальними клоунами" і порадив президенту Дональду Трампу стримати войовничість на адресу Північної Кореї, а також перейти в наступ в "економічної війни" з Китаєм.

За словами одного з чиновників адміністрації, на якого посилається видання Politico, Беннон покинув Білий дім на тлі зростаючого невдоволення його поведінкою і тактикою.