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Трамп обговорить з Японією та Китаєм ядерну програму КНДР

Також президент США має намір зустрітися з лідерами країн на саміті G20 у Гамбурзі
Президент США Дональд Трамп сьогодні спілкуватиметься по телефону з китайським лідером Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Японії Шінцо Абе.
Трамп обговорить з Японією та Китаєм ядерну програму КНДР Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

Темою розмови стане ядерна програма Північної Кореї та ситуація на ринку сталі, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.

"Переговори пройдуть напередодні зустрічей, які президент США має намір провести з обома лідерами на позачерговому саміті G20 у Гамбурзі, 7-8 липня", – повідомили в Білому домі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що настав час діяти більш рішуче щодо уряду Північної Кореї, який продовжує програми розробки ядерної зброї й балістичних ракет та нехтує рішеннями Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, Трамп повідомив Конгрес про продовження ряду односторонніх обмежень щодо Північної Кореї.

 

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