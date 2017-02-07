ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп сьогодні спілкуватиметься по телефону з китайським лідером Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Японії Шінцо Абе.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп обговорить з Японією та Китаєм ядерну програму КНДР
Також президент США має намір зустрітися з лідерами країн на саміті G20 у Гамбурзі
Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG
Темою розмови стане ядерна програма Північної Кореї та ситуація на ринку сталі, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.
"Переговори пройдуть напередодні зустрічей, які президент США має намір провести з обома лідерами на позачерговому саміті G20 у Гамбурзі, 7-8 липня", – повідомили в Білому домі.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що настав час діяти більш рішуче щодо уряду Північної Кореї, який продовжує програми розробки ядерної зброї й балістичних ракет та нехтує рішеннями Ради Безпеки ООН.
Нагадаємо, Трамп повідомив Конгрес про продовження ряду односторонніх обмежень щодо Північної Кореї.
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