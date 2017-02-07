Трамп обговорить з Японією та Китаєм ядерну програму КНДР Також президент США має намір зустрітися з лідерами країн на саміті G20 у Гамбурзі

Президент США Дональд Трамп сьогодні спілкуватиметься по телефону з китайським лідером Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Японії Шінцо Абе.

Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

Темою розмови стане ядерна програма Північної Кореї та ситуація на ринку сталі, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters. "Переговори пройдуть напередодні зустрічей, які президент США має намір провести з обома лідерами на позачерговому саміті G20 у Гамбурзі, 7-8 липня", – повідомили в Білому домі. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що настав час діяти більш рішуче щодо уряду Північної Кореї, який продовжує програми розробки ядерної зброї й балістичних ракет та нехтує рішеннями Ради Безпеки ООН. Нагадаємо, Трамп повідомив Конгрес про продовження ряду односторонніх обмежень щодо Північної Кореї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію