Трамп обговорив з Меркель "справу Скрипаля"

Обидва лідери позитивно охарактеризували спільні дії союзників НАТО, держав — членів Європейського Союзу в частині вислання офіцерів російської розвідки на знак солідарності з Великою Британією

Президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і обговорив "справу Скрипаля".

Обидва лідери позитивно охарактеризували спільні дії союзників НАТО, держав — членів Європейського Союзу в частині вислання офіцерів російської розвідки на знак солідарності з Великою Британією, - повідомляє прес-служба Білого дому.

Також темами розмови стали єдність НАТО, Північна Корея та протидія Китаю в галузі торгівлі.

"Президент Дональд Трамп поговорив сьогодні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити спільні дії між Сполученими Штатами та Німеччиною з новим урядом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії.

11 країн ЄС досі не приєдналися до інших держав-членів у рішенні вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією, декілька, ймовірно, все ж ухвалять відповідні рішення у найближчі кілька днів.