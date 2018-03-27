Трамп обговорив з Меркель "справу Скрипаля"
Обидва лідери позитивно охарактеризували спільні дії союзників НАТО, держав — членів Європейського Союзу в частині вислання офіцерів російської розвідки на знак солідарності з Великою Британією, - повідомляє прес-служба Білого дому.
Також темами розмови стали єдність НАТО, Північна Корея та протидія Китаю в галузі торгівлі.
"Президент Дональд Трамп поговорив сьогодні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити спільні дії між Сполученими Штатами та Німеччиною з новим урядом", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії.
11 країн ЄС досі не приєдналися до інших держав-членів у рішенні вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією, декілька, ймовірно, все ж ухвалять відповідні рішення у найближчі кілька днів.
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