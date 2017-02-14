ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деэскалацией в Україні і поверне Крим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп очікує, що Росія поверне Крим Україні, - Білий дім
При цьому в Білому домі підтверджують, що Трамп також хоче бути в змозі порозумітися з Росією
Дональд Трамп. Фото: time.com
"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він очікує, що російський уряд займеться деэскалацией насильства в Україні і поверне Крим", - заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, повідомляє Reuters.
При цьому він зазначив, що Трамп також хоче бути в змозі порозумітися з Росією, на відміну від попередньої адміністрації.
Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва вже співпрацює з адміністрацією Трампа та взаємодія буде більш інтенсивною згодом - зокрема, відбудеться обговорення ситуації на сході України.
Раніше Трамп заявив, що в реальній ситуації, яка склалася на Сході України, йому ще належить розібратися.
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14 02 2017 21:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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