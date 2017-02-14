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Трамп очікує, що Росія поверне Крим Україні, - Білий дім

При цьому в Білому домі підтверджують, що Трамп також хоче бути в змозі порозумітися з Росією
Президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деэскалацией в Україні і поверне Крим.
Трамп очікує, що Росія поверне Крим Україні, - Білий дім Дональд Трамп. Фото: time.com

"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він очікує, що російський уряд займеться деэскалацией насильства в Україні і поверне Крим", - заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, повідомляє Reuters.

При цьому він зазначив, що Трамп також хоче бути в змозі порозумітися з Росією, на відміну від попередньої адміністрації.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва вже співпрацює з адміністрацією Трампа та взаємодія буде більш інтенсивною згодом - зокрема, відбудеться обговорення ситуації на сході України.

Раніше Трамп заявив, що в реальній ситуації, яка склалася на Сході України, йому ще належить розібратися.

 

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