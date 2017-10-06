Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп офіційно підтвердив відданість Америки принципам НАТО

Як відомо, Трамп відмовився зробити таку заяву під час свого виступу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі минулого місяця
Президент США Дональд Трамп вперше публічно заявив про відданість Сполучених Штатів статті 5 Північноатлантичного договору, яка визначає, що напад на одного із членів НАТО, є нападом на всіх.
Трамп офіційно підтвердив відданість Америки принципам НАТО Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

Про це Трамп заявив на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом  9 червня, відповідаючи на запитання репортера із Румунії.

"Багато країн, включаючи Румунію, бачать Росію як загрозу безпеці та миру у регіоні. Чи розділяєте ви таке бачення? Та чи думаєте ви, що США мають діяти згідно зі статтею 5 договору НАТО, якщо якась країна (член НАТО - Ред.) зіткнеться із військовою агресію?", - запитала репортер, повідомляє espreso.tv.

"Я відданий США, і я був відданий. Я підтверджую відданість Сполучених Штатів статті 5 (Північноатлантичного договору – Ред.). І безумовно, ми перебуваємо там (у НАТО – Ред.) для того, щоб захищати", - заявив Трамп, не сказавши жодного слова про російську загрозу.

"Так, безумовно, я відданий статті 5", - додав він.

Як відомо, Трамп відмовився зробити таку заяву під час свого виступу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі минулого місяця, коли він публічно нагадав керівникам країн-членів НАТО про невиконання зобов'язань щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП.

Відсутність такої заяви під час виступу Трампа 25 травня в Брюсселі викликала хвилю занепокоєння з боку європейських лідерів щодо відданості американського колективній обороні НАТО. Враженими були й члени самої команди Трампа. 

Як відзначає видання Buzzfeed, "лише за одну хвилину скромному репортеру із Румунії вдалося зробити те, що не змогли лідери 27 країн та команада президента США Дональда Трампа - змусити його підтвердити колективний принцип оборони НАТО".

Нагадаємо, минулого місяця НАТО приєднався до очолюваної США міжнародної коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2017 16:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.