Трамп офіційно підтвердив відданість Америки принципам НАТО
Про це Трамп заявив на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом 9 червня, відповідаючи на запитання репортера із Румунії.
"Багато країн, включаючи Румунію, бачать Росію як загрозу безпеці та миру у регіоні. Чи розділяєте ви таке бачення? Та чи думаєте ви, що США мають діяти згідно зі статтею 5 договору НАТО, якщо якась країна (член НАТО - Ред.) зіткнеться із військовою агресію?", - запитала репортер, повідомляє espreso.tv.
"Я відданий США, і я був відданий. Я підтверджую відданість Сполучених Штатів статті 5 (Північноатлантичного договору – Ред.). І безумовно, ми перебуваємо там (у НАТО – Ред.) для того, щоб захищати", - заявив Трамп, не сказавши жодного слова про російську загрозу.
"Так, безумовно, я відданий статті 5", - додав він.
Як відомо, Трамп відмовився зробити таку заяву під час свого виступу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі минулого місяця, коли він публічно нагадав керівникам країн-членів НАТО про невиконання зобов'язань щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП.
Відсутність такої заяви під час виступу Трампа 25 травня в Брюсселі викликала хвилю занепокоєння з боку європейських лідерів щодо відданості американського колективній обороні НАТО. Враженими були й члени самої команди Трампа.
Як відзначає видання Buzzfeed, "лише за одну хвилину скромному репортеру із Румунії вдалося зробити те, що не змогли лідери 27 країн та команада президента США Дональда Трампа - змусити його підтвердити колективний принцип оборони НАТО".
Нагадаємо, минулого місяця НАТО приєднався до очолюваної США міжнародної коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава".
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