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Трамп оголосив про намір скасувати Green Card

Він також закликав швидше завершити будівництво стіни на кордоні з Мексикою
Президент США Дональд Трамп планує скасувати лотерею видавання Green Card.
Трамп оголосив про намір скасувати Green Card Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty

Президент США наголосив на необхідності позбутися "ланцюгової міграції".

"У нас повинна бути прикордонна безпека, потрібно позбавлятися від "ланцюгової міграції", лотерей - перейти до еміграції на підставі імміграційної служби", - написав Трамп у своєму мікроблозі Twitter.

Він також закликав швидше завершити будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

"Захищайте Імміграційну і митну поліцію США, і, звичайно ж, продовжуйте будувати стіну (на кордоні з Мексикою, - ред.), але набагато швидше", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що програма віз для іммігрантів в США (відома як "зелена карта") залучила понад 156 мільйонів претендентів з усього світу за останнє десятиліття. Лише мала частина цих заявників у результаті отримала візи.

Україна увійшла до трійки країн-лідерів за кількістю заявок на "зелену карту" США у 2015 році.

З моменту приходу до влади Трамп підписав два міграційні укази, що забороняють в'їзд у США громадянам декількох переважно мусульманських країн і біженцям. Обидва вони були заблоковані судом.

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30 07 2018 19:58
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