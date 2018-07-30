Трамп оголосив про намір скасувати Green Card
Президент США наголосив на необхідності позбутися "ланцюгової міграції".
"У нас повинна бути прикордонна безпека, потрібно позбавлятися від "ланцюгової міграції", лотерей - перейти до еміграції на підставі імміграційної служби", - написав Трамп у своєму мікроблозі Twitter.
Він також закликав швидше завершити будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
"Захищайте Імміграційну і митну поліцію США, і, звичайно ж, продовжуйте будувати стіну (на кордоні з Мексикою, - ред.), але набагато швидше", - заявив Трамп.
Нагадаємо, що програма віз для іммігрантів в США (відома як "зелена карта") залучила понад 156 мільйонів претендентів з усього світу за останнє десятиліття. Лише мала частина цих заявників у результаті отримала візи.
Україна увійшла до трійки країн-лідерів за кількістю заявок на "зелену карту" США у 2015 році.
З моменту приходу до влади Трамп підписав два міграційні укази, що забороняють в'їзд у США громадянам декількох переважно мусульманських країн і біженцям. Обидва вони були заблоковані судом.
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