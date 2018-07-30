Трамп оголосив про намір скасувати Green Card

Він також закликав швидше завершити будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп планує скасувати лотерею видавання Green Card.

Президент США наголосив на необхідності позбутися "ланцюгової міграції".

"У нас повинна бути прикордонна безпека, потрібно позбавлятися від "ланцюгової міграції", лотерей - перейти до еміграції на підставі імміграційної служби", - написав Трамп у своєму мікроблозі Twitter.

Він також закликав швидше завершити будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

"Захищайте Імміграційну і митну поліцію США, і, звичайно ж, продовжуйте будувати стіну (на кордоні з Мексикою, - ред.), але набагато швидше", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що програма віз для іммігрантів в США (відома як "зелена карта") залучила понад 156 мільйонів претендентів з усього світу за останнє десятиліття. Лише мала частина цих заявників у результаті отримала візи.

Україна увійшла до трійки країн-лідерів за кількістю заявок на "зелену карту" США у 2015 році.

З моменту приходу до влади Трамп підписав два міграційні укази, що забороняють в'їзд у США громадянам декількох переважно мусульманських країн і біженцям. Обидва вони були заблоковані судом.