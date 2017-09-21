Трамп оголосив про розширення санкцій щодо КНДР

Санкції вводить також Китай, звертаючи всі фінансові справи з КНДР

США введуть нові санкції щодо КНДР у зв'язку з розвитком її ядерної та ракетної програм.

Про це на брифінгу в четвер, 21 вересня, заявив президент США Дональд Трамп, передає телеканал CBS.

Під час виступу американський лідер зачитав указ, що дозволяє мінфіну США ввести нові санкції щодо компаній, які ведуть бізнес з КНДР.

Крім того, за словами Трампа, аналогічні санкції вводить Китай. Центральний банк країни припиняє всі фінансові операції з Північною Кореєю.

Нагадаємо, що КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.