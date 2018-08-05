Трамп оголосив про вихід США з угоди щодо іранської ядерної програми

Президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.

Трамп назвав угоду з Іраном "катастрофічною", заявивши, що поки вона не здатна запобігти розробці іранської ядерної зброї і може призвести до гонки озброєнь на Близькому Сході.

"Кожна країна захоче мати свою ядерну зброю, поки Іран розробить власну", – сказав Трамп.

Президент США підписав меморандум про введення проти Ірану економічних санкцій. Трамп заявив, що це будуть санкції "найвищого рівня", не уточнивши подробиці. Під них потраплять й інші країни, якщо вони допомагатимуть Ірану в розвитку ядерної програми, додав президент США.

Також Трамп заявив, що готовий обговорювати з Іраном нову угоду про ядерну програму.

Нагадаємо, Іран в липні 2015 року погодився заморозити свою ядерну програму після довгих перемовин зі Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. У січні 2016 року з Ірану зняли частину міжнародних санкцій.

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував угоду з Іраном і погрожував вийти з неї.

Іранський посол у Великій Британії Хамід Баідінежад заявив, що Іран припинить свою участь у Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) щодо ядерної програми в разі, якщо з угоди вийдуть Сполучені Штати.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що вихід США з ядерної угоди з Іраном може спровокувати гонку атомних озброєнь, і закликав президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди.