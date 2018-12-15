"Раян багато зробив під час його перебування на посаді"

Президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення міністра внутрішніх справ Раяна Зінке.

"Міністр внутрішніх справ Раян Зінке залишить адміністраціїю наприкінці року після того, як він пропрацював упродовж майже двох років. Раян багато зробив під час його перебування на посаді, і я хочу подякувати йому за його службу нашому народу", - написав президент США у Twitter, повідомляє "Укрінформ".

Він також зазначив, що його адміністрація оголосить ім’я нового міністра внутрішніх справ наступного тижня.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп призначив нового виконуючого обов’язки голови служби Білого дому. Посаду зайняв Мік Малвені, який раніше відповідав за бюджетні питання адміністрації.

Нагадаємо, що нинішній президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього директора ФБР Джеймса Комі, якого він звільнив у травні минулого року, що він підтримує демократів, й тому, за цією логікою, мав політичні мотиви під час "російського" розслідування.