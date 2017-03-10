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Трамп оголосив у США траур після стрілянини в Лас-Вегасі

Президент Трамп і віце-президент Пенс вшанували загиблих хвилиною мовчання
Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією та в компанії віце-президента Майкла Пенса з дружиною Карен звернувся до співгромадян через стрілянину в Лас-Вегасі.
Трамп оголосив у США траур після стрілянини в Лас-Вегасі Фото: ЕРА

Керівництво США вшанувало пам'ять загиблих хвилиною мовчання після чого президент Дональд Трамп заявив, що в країні оголошено п'ятиденний траур.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"На знак поваги до жертв безглуздого насильства, вчиненого 1 жовтня 2017 року, оголошую, що прапор США буде приспущено в штаб-квартирі Білого дому та на всіх громадських будівлях федерального уряду в Колумбії і по всій території США до заходу сонця 6 жовтня 2017 року", - заявив Трамп.

Як раніше повідомлялося, стрілянину в Лас-Вегасі влаштував 64-річний місцевий житель Стівен Паддок. Він відкрив вогонь по натовпу з 32-го поверху готелю. Спочатку повідомлялося, що в ході спецоперації поліції він був ліквідований. Пізніше шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо повідомив, що стрілець укоротив собі віку. Паддока супроводжувала 63-річна жінка, яку оголосили в розшук.

Відзначимо, що ця трагедія стала найбільшим масовим вбивством в історії США, але справу про напад поки не розглядають як теракт.

До цього найбільш масовою була стрілянина в Орландо, що сталася 12 червня 2016 року. Тоді загинуло 49 людей, ще 53 отримали поранення.

У 2007 році масове вбивство у Віргінському політехнічному інституті забрало життя 32 осіб, а в 2012 в початковій школі "Сенді-Хук" були застрелені 27 осіб.



 

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03 10 2017 06:25
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