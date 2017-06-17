Трамп опублікував документи про свій фінансовий стан

Президент США Дональд Трамп уперше після початку каденції на цій посаді надав часткову інформацію про свої фінанси станом на 2016 рік.

Про це повідомляє DW із посиланням на dpa.

Документи Трампа опублікував Комітет із урядової етики в інтернеті у п'ятницю, 16 червня. Президент подав папери 14 червня.

Із документів випливає, що Трампу належать 565 компаній. Він залишив більшість керівних посад 19 січня 2017 року, за день до складання присяги в ролі президента. Низки інших керівних посад у своїй бізнес-імперії Трамп позбувся раніше. На чолі бізнесу він поставив своїх синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого. На думку Комітету із урядової етики, цього недостатньо.

Статки Дональда Трампа перевищують мільярд доларів. Щоправда, в документах, які він надав, зазначено не точні цифри, а приблизні. Тому достеменно оцінити статки Трампа, базуючись на цій інформації, неможливо.

Приклади доходів, які отримав чинний американський президент за минулий рік, це майже $20 млн, що Трамп заробив завдяки своєму новому готелю у Вашингтоні, близько $37 млн протягом 15 місяців – завдяки резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.



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Президент США накопичив і понад $300 млн боргів. Тільки перед Deutsche Bank він має кредитних зобов'язань на більш ніж $100 млн.

Трамп не був зобов'язаний звітувати громадськості про свої фінанси. Однак зазвичай кандидати в президенти Сполучених Штатів надають доступ громадськості до своєї фінансової звітності.

Нагадаємо, у США команда сатиричного шоу The Daily Show відкрила експозицію твітів Дональда Трампа.