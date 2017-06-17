Трамп опублікував документи про свій фінансовий стан
Про це повідомляє DW із посиланням на dpa.
Документи Трампа опублікував Комітет із урядової етики в інтернеті у п'ятницю, 16 червня. Президент подав папери 14 червня.
Із документів випливає, що Трампу належать 565 компаній. Він залишив більшість керівних посад 19 січня 2017 року, за день до складання присяги в ролі президента. Низки інших керівних посад у своїй бізнес-імперії Трамп позбувся раніше. На чолі бізнесу він поставив своїх синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого. На думку Комітету із урядової етики, цього недостатньо.
Статки Дональда Трампа перевищують мільярд доларів. Щоправда, в документах, які він надав, зазначено не точні цифри, а приблизні. Тому достеменно оцінити статки Трампа, базуючись на цій інформації, неможливо.
Приклади доходів, які отримав чинний американський президент за минулий рік, це майже $20 млн, що Трамп заробив завдяки своєму новому готелю у Вашингтоні, близько $37 млн протягом 15 місяців – завдяки резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
Фото: picture-alliance/NurPhoto/C.May
Фото: GettyImages/J. Raedle
Президент США накопичив і понад $300 млн боргів. Тільки перед Deutsche Bank він має кредитних зобов'язань на більш ніж $100 млн.
Трамп не був зобов'язаний звітувати громадськості про свої фінанси. Однак зазвичай кандидати в президенти Сполучених Штатів надають доступ громадськості до своєї фінансової звітності.
Нагадаємо, у США команда сатиричного шоу The Daily Show відкрила експозицію твітів Дональда Трампа.
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