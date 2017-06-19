Трамп опинився в списку терористів, складеному турецькою проурядовою газетою
Щоденне видання опублікувало на вихідних статтю з назвою "Ці терористи перебувають у розшуку", в якій Трамп, папа Франциск, Тіллерсон, турецько-ісламський дослідник Фетхуллах Гюлен, міністр оборони США Джеймс Маттіс, директор ЦРУ Майкл Помпео, глава поліції Вашингтона Пітер Ньюам та мер Вашингтона, округ Колумбія, Мюріель Боузер названі терористами та звинувачуються у підтримці терористичних організацій. Про це повідомляє Turkish Minute.
Повідомляється, що видання Yenisöz звинувачує Трампа у співпраці з терористичними організаціями, такими як Робоча партія Курдистану (ППК) та "Ісламська держава", а також у вбивстві цивільних осіб.
Фото: turkishminute.com
Нагадаємо, 15 червня у США видали ордери на арешт 16 осіб, в тому числі 12 охоронців президента Туреччини через бійку, яка сталася біля посольства Туреччини в Вашингтоні, коли Ердоган перебував з офіційним візитом в США.
Як відомо, 16 травня під час візиту Ердогана біля резиденції посла Туреччини у Вашингтоні співробітники турецької служби безпеки побили учасників акції протесту. Після цього двоє турецьких охоронців були ненадовго затримані, але згодом їх відпустили і вони повернулися до Туреччини. Під час бійки травми отримали дев'ять осіб.
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