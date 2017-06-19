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Трамп опинився в списку терористів, складеному турецькою проурядовою газетою

Видання Yenisöz звинувачує Трампа у співпраці з терористичними організаціями, такими як Робоча партія Курдистану (ППК) та "Ісламська держава"
Турецька проурядова щоденна газета Yenisöz включила президента США Дональда Трампа, папу Франциска та державного секретаря США Рекса Тіллерсона до "списку терористів" у відповідь на ордер, виданий у Вашингтоні щодо арешту охоронців президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Трамп опинився в списку терористів, складеному турецькою проурядовою газетою Дональд Трамп. Фото: unilad.co.uk

Щоденне видання опублікувало на вихідних статтю з назвою "Ці терористи перебувають у розшуку", в якій Трамп, папа Франциск, Тіллерсон, турецько-ісламський дослідник Фетхуллах Гюлен, міністр оборони США Джеймс Маттіс, директор ЦРУ Майкл Помпео, глава поліції Вашингтона Пітер Ньюам та мер Вашингтона, округ Колумбія, Мюріель Боузер названі терористами та звинувачуються у підтримці терористичних організацій. Про це повідомляє Turkish Minute.

Повідомляється, що видання Yenisöz звинувачує Трампа у співпраці з терористичними організаціями, такими як Робоча партія Курдистану (ППК) та "Ісламська держава", а також у вбивстві цивільних осіб.


Фото: turkishminute.com

Нагадаємо, 15 червня у США видали ордери на арешт 16 осіб, в тому числі 12 охоронців президента Туреччини через бійку, яка сталася біля посольства Туреччини в Вашингтоні, коли Ердоган перебував з офіційним візитом в США.

Як відомо, 16 травня під час візиту Ердогана біля резиденції посла Туреччини у Вашингтоні співробітники турецької служби безпеки побили учасників акції протесту. Після цього двоє турецьких охоронців були ненадовго затримані, але згодом їх відпустили і вони повернулися до Туреччини. Під час бійки травми отримали дев'ять осіб.

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19 06 2017 13:14
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