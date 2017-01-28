Трамп переговорив телефоном з Меркель і Путіним

Президент США Дональд Трамп проводив в Овальному кабінеті розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це на сторінці у Twitter повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

За його словами, розмова з російським лідером – наступна після бесіди з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка тривала 45 хвилин. Про деталі не повідомляється.

За інформацією журналіста кремлівського пулу Дмитра Смірнова, переговори Путіна і Трампа тривали 40 хвилин.

Усього, як зазначив Шон Спайсер, у Трампа на сьогодні 5 телефонних переговорів зі світовими лідерами. Так, він уже встиг побесідувати із прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, якого Трамп запросив на зустріч в Білому домі 10 лютого, повідомляє Радіо Свобода.

Після розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп поспілкується також із президентом Франції і прем’єр-міністром Австралії.

Розмова лідерів США і Росії – перша після привітального дзвінка з Москви у зв’язку з інавгурацією Дональда Трампа 20 січня.

До цієї розмови прикута особлива увага світової громадськості через можливу зміну політики санкцій США щодо Росії.

У п’ятницю на спільній прес-конференції Дональда Трампа і британського прем’єр-міністра Терези Мей президент США заявив, що про зняття санкцій з Росії «говорити поки надто рано». Раніше старший радник Трампа Келліенн Конвей заявляла все ж, що скасування санкцій проти Росії «розглядається».