Трамп під час першої закордонної поїздки відвідає Близький Схід

Президент США Дональд Трамп в рамках першого закордонного візиту відвідає Саудівську Аравію, Ізраїль і Палестину.

Зокрема, Трамп прийняв запрошення короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда, президента Ізраїлю Реувена Рівліна і лідера Палестини Махмуда Аббаса.

Про це повідомили в Білому домі.

У Білому домі наголосили, що лідери США і Саудівської Аравії мають намір обговорити питання, що мають стратегічне значення, включаючи зусилля з боротьби з терористами і дискредитації радикальних ідеологій.

Під час візиту до Ізраїлю і Палестини планується обговорення шляхів досягнення миру між ізраїльтянами і палестинцями.

Нагадаємо, що 3 травня президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів з палестинським лідером Махмудом Аббасом заявив про готовність допомогти Ізраїлю і палестинцям у досягненні миру.

Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.