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Трамп: підготовка до зустрічі з Кім Чен Ином триває

Трамп висловив упевненість у "чудовому потенціалі" Північної Кореї
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що до Північної Кореї прибула група офіційних представників Сполучених Штатів для переговорів про підготовку зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Трамп: підготовка до зустрічі з Кім Чен Ином триває Фото: gettyimages.com

Повідомлення про це підтвердили і в Держдепартаменті, уточнивши, що переговори відбуваються в місцевості Пханмунджом на кордоні з Південною Кореєю.

У своєму Twitter Трамп висловив упевненість у "чудовому потенціалі" Північної Кореї і в тому, що вона в майбутньому стане країною з видатним рівнем економічного і фінансового розвитку. "Кім Чен Ин згоден в цьому зі мною. Так і буде!", – написав Трамп.

Раніше Дональд Трамп дав зрозуміти, що не виключає можливості зриву саміту США і КНДР, проведення якого заплановане на 12 червня в Сінгапурі. Однак в ніч на 26 травня президент США написав на своїй сторінці у Twitter про "дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю щодо повернення до проведення" заходу.

 

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28 05 2018 10:59
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