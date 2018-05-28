Трамп: підготовка до зустрічі з Кім Чен Ином триває
Повідомлення про це підтвердили і в Держдепартаменті, уточнивши, що переговори відбуваються в місцевості Пханмунджом на кордоні з Південною Кореєю.
У своєму Twitter Трамп висловив упевненість у "чудовому потенціалі" Північної Кореї і в тому, що вона в майбутньому стане країною з видатним рівнем економічного і фінансового розвитку. "Кім Чен Ин згоден в цьому зі мною. Так і буде!", – написав Трамп.
Раніше Дональд Трамп дав зрозуміти, що не виключає можливості зриву саміту США і КНДР, проведення якого заплановане на 12 червня в Сінгапурі. Однак в ніч на 26 травня президент США написав на своїй сторінці у Twitter про "дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю щодо повернення до проведення" заходу.
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