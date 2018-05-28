Трамп: підготовка до зустрічі з Кім Чен Ином триває

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що до Північної Кореї прибула група офіційних представників Сполучених Штатів для переговорів про підготовку зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Повідомлення про це підтвердили і в Держдепартаменті, уточнивши, що переговори відбуваються в місцевості Пханмунджом на кордоні з Південною Кореєю.

У своєму Twitter Трамп висловив упевненість у "чудовому потенціалі" Північної Кореї і в тому, що вона в майбутньому стане країною з видатним рівнем економічного і фінансового розвитку. "Кім Чен Ин згоден в цьому зі мною. Так і буде!", – написав Трамп.