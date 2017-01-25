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Трамп підготував кілька указів про обмеження імміграції

Укази Трампа серйозно обмежать можливості для в'їзду до Сполучених Штатів біженцям
Президент США Дональд Трамп підготував кілька указів, які серйозно обмежать в'їзд в країну для вихідців з Близького Сходу.
Трамп підготував кілька указів про обмеження імміграції Дональд Трамп. Фото: Reuters

Про це з посиланням на анонімне джерело повідомляє Reuters.

"Укази Трампа серйозно обмежать можливості для в'їзду до Сполучених Штатів біженцям, а також цілій йнизці осіб з діючими американськими візами з Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що президент планує підписати їх вже в середу.

Як відомо нещодавно Трамп розкритикував Меркель за її міграційну політику і пов'язав прибуття великої кількості біженців в Німеччині в 2015 році з терактом в Берліні 19 грудня 2016.

Під час виборчої кампанії Трамп також виступав за обмеження міграції в США з сусідньої Мексики, пообіцявши побудувати стіну на кордоні з сусідньою країною і змусити Мехіко її оплатити.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

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25 01 2017 06:29
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