Трамп підготував кілька указів про обмеження імміграції
Про це з посиланням на анонімне джерело повідомляє Reuters.
"Укази Трампа серйозно обмежать можливості для в'їзду до Сполучених Штатів біженцям, а також цілій йнизці осіб з діючими американськими візами з Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що президент планує підписати їх вже в середу.
Як відомо нещодавно Трамп розкритикував Меркель за її міграційну політику і пов'язав прибуття великої кількості біженців в Німеччині в 2015 році з терактом в Берліні 19 грудня 2016.
Під час виборчої кампанії Трамп також виступав за обмеження міграції в США з сусідньої Мексики, пообіцявши побудувати стіну на кордоні з сусідньою країною і змусити Мехіко її оплатити.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: