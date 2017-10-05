Трамп підкреслив намір США залишатися в процесі врегулювання в Україні

Президент США Дональд Трамп під час зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим сам порушив українську тему та підкреслив намір Сполучених Штатів залишатися в процесі врегулювання в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, поширеному за результатами зустрічі в середу, повідомляє "Укрінформ".

"Президент порушив питання України та висловив прихильність подальшої участі своєї адміністрації в урегулюванні конфлікту, а також акцентував на відповідальності Росії за повну імплементацію Мінських угод", - наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що зустріч Трампа і Лаврова в середу відбулася "у продовження" переговорів російського міністра і глави Держдепартаменту США Рекса Тіллерсона минулого місяця в Москві.

Крім того, сторони обговорили сирійське врегулювання. "Президент Трамп підкреслив необхідність працювати разом, щоб покласти край конфлікту в Сирії, зокрема, наголосивши на необхідності Росії стримати режим Асада, Іран та ставлеників Ірану", - зазначили в Білому домі.

Водночас наголошується, що Трамп вкотре "підкреслив своє бажання побудувати кращі відносини між Сполученими Штатами і Росією". Зокрема, президент США порушив питання щодо "можливості більш широкого співробітництва на у розв'язанні конфліктів на Близькому Сході та в інших місцях".

Нагадаємо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прогресу в реалізації Мінських домовленостей.