Трамп підкреслив намір США залишатися в процесі врегулювання в Україні
Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, поширеному за результатами зустрічі в середу, повідомляє "Укрінформ".
"Президент порушив питання України та висловив прихильність подальшої участі своєї адміністрації в урегулюванні конфлікту, а також акцентував на відповідальності Росії за повну імплементацію Мінських угод", - наголошується в документі.
При цьому підкреслюється, що зустріч Трампа і Лаврова в середу відбулася "у продовження" переговорів російського міністра і глави Держдепартаменту США Рекса Тіллерсона минулого місяця в Москві.
Крім того, сторони обговорили сирійське врегулювання. "Президент Трамп підкреслив необхідність працювати разом, щоб покласти край конфлікту в Сирії, зокрема, наголосивши на необхідності Росії стримати режим Асада, Іран та ставлеників Ірану", - зазначили в Білому домі.
Водночас наголошується, що Трамп вкотре "підкреслив своє бажання побудувати кращі відносини між Сполученими Штатами і Росією". Зокрема, президент США порушив питання щодо "можливості більш широкого співробітництва на у розв'язанні конфліктів на Близькому Сході та в інших місцях".
Нагадаємо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прогресу в реалізації Мінських домовленостей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану