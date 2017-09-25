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Трамп підписав новий указ про обмеження в'їзду до США громадянам восьми країн

В'їзд обмежено громадянам Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену, Чаду, Північної Кореї і Венесуели
Після завершення 24 вересня дії попереднього обмеження, президент США Дональд Трамп підписав новий указ, обмеживши в'їзд в країну громадянам восьми країн.
Трамп підписав новий указ про обмеження в Фото: ap.org

Згідно закону на сайті Білого дому, який набуде свою силу 18 жовтня, вказані громадяни Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену, Чаду, Північної Кореї і Венесуели.

Громадянам семи країн заморожений в'їзд з імміграційними та неімміграційними візами на невизначений термін, а щодо Венесуели заборона поширюється тільки на чиновників.

"Зробити Америку безпечною - мій пріоритет номер один. Ми не будемо приймати в нашій країні тих, кого не можемо ретельно перевірити", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Міністерство національної безпеки США рекомендує запровадити обмеження для в'їзду громадян восьми-дев'яти держав на тлі закінчення терміну дії другого міграційного указу президента країни Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон доручив посилити контроль за дотриманням умов перебування в країні власниками віз.

2016 року США видали понад 10 мільйонів віз. Громадяни 38 держав, зокрема більшості країн Європи, Австралії, Нової Зеландії, Японії, не потребують віз.  

Нагадаємо, посольство США в Москві відновило візові операції, перервані 23 серпня у відповідь на рішення російської влади обмежити чисельність співробітників американських диппредставництв у РФ.

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