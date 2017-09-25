Трамп підписав новий указ про обмеження в'їзду до США громадянам восьми країн
Згідно закону на сайті Білого дому, який набуде свою силу 18 жовтня, вказані громадяни Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену, Чаду, Північної Кореї і Венесуели.
Громадянам семи країн заморожений в'їзд з імміграційними та неімміграційними візами на невизначений термін, а щодо Венесуели заборона поширюється тільки на чиновників.
"Зробити Америку безпечною - мій пріоритет номер один. Ми не будемо приймати в нашій країні тих, кого не можемо ретельно перевірити", - заявив Трамп.
Раніше повідомлялося, що Міністерство національної безпеки США рекомендує запровадити обмеження для в'їзду громадян восьми-дев'яти держав на тлі закінчення терміну дії другого міграційного указу президента країни Дональда Трампа.
Нагадаємо, раніше Глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон доручив посилити контроль за дотриманням умов перебування в країні власниками віз.
2016 року США видали понад 10 мільйонів віз. Громадяни 38 держав, зокрема більшості країн Європи, Австралії, Нової Зеландії, Японії, не потребують віз.
Нагадаємо, посольство США в Москві відновило візові операції, перервані 23 серпня у відповідь на рішення російської влади обмежити чисельність співробітників американських диппредставництв у РФ.
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