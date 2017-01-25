Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посиленні міграційної політики

Розпорядження про посилення на кордонах США і посилювання імміграційної політики підписав у середу, 25 січня, президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Reuters.

Перше розпорядження, зокрема, передбачає зведення стіни на кордоні з Мексикою.

ABC News пише, що Трамп анонсував і терміни будівництва масштабного проекту. Так, він заявив, що будівництво американської стіни почнеться протягом декількох місяців, тобто в найближчому майбутньому.

При цьому президент США продовжує наполягати, що вартість стіни сплатить Мексика. При цьому президент країни-сусідки Пенья Ньєто вже в січні в черговий раз заявив, що Мексика відмовляється фінансувати це будівництво.

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Раніше на першій великій прес-конференції після президентських виборів у США Дональд Трамп заявив, що готовий приступити до будівництва стіни на кордоні з Мексикою відразу після приходу до влади.

"Ми будемо будувати стіну, і я не хочу чекати", - сказав він і додав, що як і раніше має намір домогтися від Мехіко відшкодування витрат на будівництво.

Нагадаємо, що раніше президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що влада країни не буде платити за будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні, яку має намір побудувати обраний президент США Дональд Трамп.