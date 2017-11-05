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Трамп підписав указ про посилення кібербезпеки США

Документ також спрямований на поліпшення захисту критичної інфраструктури
Президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури країни від хакерських атак
Трамп підписав указ про посилення кібербезпеки США Фото: ap.org

Як передає Reuters, указ спрямований на зміцнення безпеки федеральних агентств, з систем яких за останні роки були викрадені мільйони особистих записів і інші конфіденційні дані.

Документ також спрямований на поліпшення захисту критичної інфраструктури, такої як енергомережі і фінансовий сектор, від цільових атак.

Крім того, в указі йдеться про необхідність розробити нову стратегію стримування в кіберпросторі, в тому числі шляхом налагодження тісної співпраці з союзниками.

Раніше Дональд Трамп пообіцяв протягом перших 90 днів свого президентства реалізувати програму з оборони від кібератак.

Нагадаємо, що 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори  американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.

Директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі вперше публічно підтвердив, що ФБР розслідує можливість втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

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11 05 2017 22:38
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