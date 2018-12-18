Трамп підписав указ про створення "космічних військ"

Космічне командування США забере на себе завдання й обов'язки, пов'язані з космосом

Президент США Дональд Трамп у вівторок офіційно затвердив рішення про створення Космічного командування Сполучених Штатів в якості діючого об'єднаного бойового командування.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Білого дому, повідомляє "Укрінформ".

"Відповідно до моїх повноважень як головнокомандувача, а також згідно зі статтею 161, пункт 10 Кодексу США та за погодженням з міністром оборони й головою Комітету начальників штабів, відповідно до американського законодавства, наказую створити Космічне командування Сполучених Штатів як діюче об'єднане бойове командування", - зазначається в оприлюдненому документі.

Президент також віддав розпорядження в указі міністру оборони США висунути кандидатуру для номінації на посади командувача та заступника командувача нової структури.

Космічне командування США забере на себе завдання й обов'язки, пов'язані з космосом, які раніше були покладені, зокрема, на Стратегічне командування США, а також на структури, які займалися підготовкою та проведення операцій у космосі.

Як відомо, вперше про необхідність створення Космічного командування США президент Трамп заявив у червні цього року з метою домінування американських сил у космосі.

Додамо, космічне агентство NASA опублікувало список з дев'яти американських компаній, з якими співпрацюватиме над відправкою апаратів у рамках програми NASA CLPS, в тому числі - заснована українцем Firefly Aerospace.