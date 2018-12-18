Трамп підписав указ про створення "космічних військ"
Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Білого дому, повідомляє "Укрінформ".
"Відповідно до моїх повноважень як головнокомандувача, а також згідно зі статтею 161, пункт 10 Кодексу США та за погодженням з міністром оборони й головою Комітету начальників штабів, відповідно до американського законодавства, наказую створити Космічне командування Сполучених Штатів як діюче об'єднане бойове командування", - зазначається в оприлюдненому документі.
Президент також віддав розпорядження в указі міністру оборони США висунути кандидатуру для номінації на посади командувача та заступника командувача нової структури.
Космічне командування США забере на себе завдання й обов'язки, пов'язані з космосом, які раніше були покладені, зокрема, на Стратегічне командування США, а також на структури, які займалися підготовкою та проведення операцій у космосі.
Як відомо, вперше про необхідність створення Космічного командування США президент Трамп заявив у червні цього року з метою домінування американських сил у космосі.
Додамо, космічне агентство NASA опублікувало список з дев'яти американських компаній, з якими співпрацюватиме над відправкою апаратів у рамках програми NASA CLPS, в тому числі - заснована українцем Firefly Aerospace.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"