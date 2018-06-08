Перший етап відновлення санкцій реалізується починаючи з 00:01 за місцевим часом

Президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану.

Через три місяці після того як Трамп оголосив про вихід США з іранської ядерної угоди і про намір відновити дію санкцій своїм наказом президент Сполучених Штатів втілив свій намір у життя.

"[Іранська ядерна угода] жахлива, одностороння угода не змогла досягти основної мети блокування всіх шляхів до створення іранської атомної бомби. Вона надала рятувальні кошти для вбивчої диктатури, яка продовжувала поширювати кровопролиття, насильство , і хаос ", - заявив Трамп, йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Новий указ щодо Ірану в два етапи відновлює відповідні положення п'яти виконавчих указів про санкції проти Ірану, які були відкликані або в які були внесені поправки 16 січня 2016 року.

Перший етап відновлення санкцій реалізується починаючи з 00:01 за місцевим часом. Другий буде запроваджений в наступні три місяці.

Нагадаємо, що Трамп 8 травня оголосив про вихід Вашингтона з Спільного всеосяжного плану дій, укладеного в 2015 році і що обмежував ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування відповідних санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх рестрикцій, введених Сполученими Штатами і Євросоюзом.