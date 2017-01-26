Трамп підпише указ про повну заборону на в'їзд у США для біженців із Сирії

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 26 січня може підписати указ про створення в Сирії зон безпеки для цивільних осіб.

Документ також передбачає повну заборону на в'їзд в США для біженців з Сирії, повідомляє газета New York Times, яка має у своєму розпорядженні копію документа.

Для біженців з інших країн буде заборонено в'їзд на 120 днів, протягом яких США переглянуть процес їх перевірки. Також, планується перегляд порядку видачі американських віз.

Трамп розпорядився розробити план створення безпечних районів у Сирії, аби місцеві біженці "могли очікувати остаточного вирішення щодо репатріації або потенційного переселення в треті країни".

Нагадаємо, що Трамп 25 січня підписав розпорядження про посилення на кордонах США і посилювання імміграційної політики.