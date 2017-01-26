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Трамп підпише указ про скорочення фінансування ООН

США можуть скоротити фінансування ООН та інших організацій на 40%.
Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала укази про істотне скорочення фінансування ООН, а також інших міжнародних організацій.
Трамп підпише указ про скорочення фінансування ООН Дональд Трамп. Фото: time.com

США мають намір відмовитися фінансувати агентства ООН та інші міжнародні організації, що надали статус повноправного члена Палестинській національній адміністрації і Організації визволення Палестини, повідомляє The New York Times.

Якщо документ буде затверджено, то фінансування також позбудуться організації і програми, спрямовані на невиконання санкцій проти Ірану і КНДР.

Фінансування також позбудуться організації, які "контролюються або схильні до істотного впливу країн, які спонсорують тероризм" або порушують права людини.

Для всіх інших міжнародних організацій фінансування запропоновано скоротити "щонайменше на 40%".

Також запропоновано розглянути внесок США в миротворчі операції та в Міжнародний кримінальний суд.

Ще один проект указу, розроблений адміністрацією Трампа, закликає переглянути всі міжнародні договори, не пов'язані з нацбезпекою, екстрадицією злочинців або торгівлею.

Зазначають, що повторної оцінки потребують Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок і Конвенція про права дитини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 26 січня може підписати указ про створення в Сирії зон безпеки для цивільних осіб.

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