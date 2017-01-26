Трамп підпише указ про скорочення фінансування ООН
США мають намір відмовитися фінансувати агентства ООН та інші міжнародні організації, що надали статус повноправного члена Палестинській національній адміністрації і Організації визволення Палестини, повідомляє The New York Times.
Якщо документ буде затверджено, то фінансування також позбудуться організації і програми, спрямовані на невиконання санкцій проти Ірану і КНДР.
Фінансування також позбудуться організації, які "контролюються або схильні до істотного впливу країн, які спонсорують тероризм" або порушують права людини.
Для всіх інших міжнародних організацій фінансування запропоновано скоротити "щонайменше на 40%".
Також запропоновано розглянути внесок США в миротворчі операції та в Міжнародний кримінальний суд.
Ще один проект указу, розроблений адміністрацією Трампа, закликає переглянути всі міжнародні договори, не пов'язані з нацбезпекою, екстрадицією злочинців або торгівлею.
Зазначають, що повторної оцінки потребують Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок і Конвенція про права дитини.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 26 січня може підписати указ про створення в Сирії зон безпеки для цивільних осіб.
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