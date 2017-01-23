Трамп підтримав вихід США з Транстихоокеанського партнерства
Трамп заявив, що скасування TPP - це відмінна новина для американських робітників, інформує Reuters.
В рамках Транстихоокеанського партнерства 12 країн (США, Японія, Нова Зеландія, В'єтнам, Канада, Австралія, Малайзія, Перу, Бруней, Сінгапур, Чилі та Мексика) мали створити зону вільної торгівлі з відміною 18 тисяч мит на товари і послуги. Зокрема, тарифи на американські промислові товари і майже всю сільгосппродукцію мали бути зняті майже відразу.
Відзначимо, що переговори про створення TPP почалися в 2008 році, а принципова домовленість сформувати торговий блок була досягнута в жовтні 2015 року, а підписання договору відбулося в лютому 2016 року. Втім, договір наразі не набув чинності і без США не набуде.
На частку країн, що входять в TPP, припадає майже 40% світового ВВП. В них проживає 800 млн осіб, що майже вдвічі більше, ніж у Європейському союзі.
Повний текст договору про Транстихоокеанське партнерство можна знайти тут.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.
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